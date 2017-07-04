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КХЛ. Воробей заключил двусторонний контракт с «Куньлунем»
05.07.2017 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Павел Воробей перешел в китайский «Куньлунь». Защитник заключил двусторонний контракт на два года.
Воспитанник «Юности» начинал минувший сезон в команде U-20, выступающей в экстралиге. После декабрьского молодежного чемпионата мира в Германии Воробья пригласили в молодечненское «Динамо». Дэйв Льюис взял игрока на взрослый ЧМ.
Ранее в «Куньлунь» перешел еще один хоккеист сборной Беларуси — Андрей Костицын. В минувшей «регулярке» пекинцы финишировали на «Востоке» восьмыми, и в первом раунде плей-офф уступили будущему серебряному призеру — магнитогорскому «Металлургу» (1:4).
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Белорусский защитник Павел Воробей перешел в китайский «Куньлунь».
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