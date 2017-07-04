Сергей Гуренко: «В игре с «Рунавиком» постараемся более дисциплинированно сыграть в обороне. Скорее всего, будем больше контратаковать»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги Европы против «Рунавика».

- В двух последних матчах «Динамо» пропустило 4 мяча…

– 2 мяча пропустили со штрафных, причем с одной и той же точки. Еще два мяча пропустили при быстрой атаке. Считаю, что сказалась усталость оборонительной линии. Ряд ребят сыграли все матчи. Когда у команды соперника есть быстрые игроки, а у защитника нет свежести, то такое случается. Мы это все предвиделись, но что поделаешь. Ребята пытаются много атаковать, оставляем свободные зоны для противника.

В игре с «Рунавиком» постараемся более дисциплинированно сыграть в обороне, без разрывов. Скорее всего, будем больше контратаковать.

- Цель на завтрашний матч.

– Проход, – сказал Гуренко.