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Сергей Гуренко: «В игре с «Рунавиком» постараемся более дисциплинированно сыграть в обороне. Скорее всего, будем больше контратаковать»
05.07.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги Европы против «Рунавика».
- В двух последних матчах «Динамо» пропустило 4 мяча…
– 2 мяча пропустили со штрафных, причем с одной и той же точки. Еще два мяча пропустили при быстрой атаке. Считаю, что сказалась усталость оборонительной линии. Ряд ребят сыграли все матчи. Когда у команды соперника есть быстрые игроки, а у защитника нет свежести, то такое случается. Мы это все предвиделись, но что поделаешь. Ребята пытаются много атаковать, оставляем свободные зоны для противника.
В игре с «Рунавиком» постараемся более дисциплинированно сыграть в обороне, без разрывов. Скорее всего, будем больше контратаковать.
- Цель на завтрашний матч.
– Проход, – сказал Гуренко.
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Сергей Гуренко: «В игре с «Рунавиком» постараемся более дисциплинированно сыграть в обороне. Скорее всего, будем больше контратаковать»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги Европы против «Рунавика».
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