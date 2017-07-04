Людас Румбутис: «Кирилл Капленко? Был уже Артем Милевский… Жалко, что не мы кого-то приглашаем, а наших приглашают»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал корреспонденту Tribuna.com Сергею Мельнику решение 18-летнего Кирилл Капленко принять российское гражданство.

- Что вы вообще думаете об этой ситуации?

– А что тут думать, если человек принял такое решение? У меня был разговор с Кириллом и его отцом еще где-то в начале мае. Мы договорились, что вернемся к вопросу о выступлении за сборную Беларуси по приезде «Зенита» с турнира в Германии. Хозяин – барин. Жалко, что у нас уводят талантливых людей. Был уже Артем Милевский… Жалко потому, что не мы кого-то приглашаем, а наших приглашают…

- Мог ли Кирилл Капленко усилить белорусскую молодежку?

– По моей информации, парень очень интересный. Мог принести пользу сборной Беларуси любого возраста. Возможно, даже сборной U-21, потому что когда он тренировался с «Городеей», то смотрелся шикарно.

- Стоит ли в этой ситуации кого-то винить – тренеров, АБФФ?

– Нет, не стоит! Никто ему ничего не навязывал. Он вместе с родителями сделал такой выбор. Кого тут винить? Тренер воспитывает, а решение по жизни принимает игрок.

- Родители Капленко говорят, что они – патриоты Беларуси, но желают лучшего для ребенка. Как оцените такой патриотизм?

– Говорить можно что угодно. Кирилл принял гражданство России. Смысл теперь это обсуждать? – сказал Румбутис.

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