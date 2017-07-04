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Людас Румбутис: «Кирилл Капленко? Был уже Артем Милевский… Жалко, что не мы кого-то приглашаем, а наших приглашают»
05.07.2017 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал корреспонденту Tribuna.com Сергею Мельнику решение 18-летнего Кирилл Капленко принять российское гражданство.
- Что вы вообще думаете об этой ситуации?
– А что тут думать, если человек принял такое решение? У меня был разговор с Кириллом и его отцом еще где-то в начале мае. Мы договорились, что вернемся к вопросу о выступлении за сборную Беларуси по приезде «Зенита» с турнира в Германии. Хозяин – барин. Жалко, что у нас уводят талантливых людей. Был уже Артем Милевский… Жалко потому, что не мы кого-то приглашаем, а наших приглашают…
- Мог ли Кирилл Капленко усилить белорусскую молодежку?
– По моей информации, парень очень интересный. Мог принести пользу сборной Беларуси любого возраста. Возможно, даже сборной U-21, потому что когда он тренировался с «Городеей», то смотрелся шикарно.
- Стоит ли в этой ситуации кого-то винить – тренеров, АБФФ?
– Нет, не стоит! Никто ему ничего не навязывал. Он вместе с родителями сделал такой выбор. Кого тут винить? Тренер воспитывает, а решение по жизни принимает игрок.
- Родители Капленко говорят, что они – патриоты Беларуси, но желают лучшего для ребенка. Как оцените такой патриотизм?
– Говорить можно что угодно. Кирилл принял гражданство России. Смысл теперь это обсуждать? – сказал Румбутис.
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Людас Румбутис: «Кирилл Капленко? Был уже Артем Милевский… Жалко, что не мы кого-то приглашаем, а наших приглашают»
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал корреспонденту Tribuna.com Сергею Мельнику решение 18-летнего Кирилл Капленко принять...
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