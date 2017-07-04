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Халк: «Уверен, расизма в России больше нет»
05.07.2017 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Шанхай Теллэйс»
- Я уверен, что его больше нет. На Кубке конфедераций ни на одной стадии этого не было, и я уверен, что ничего не произойдет на
- Эту проблему в России решили?
- Я думаю, да. К сожалению, я несколько раз сталкивался с проявлениями расизма в России, особенно в первый год после перехода в «Зенит».
Со временем ситуация стала улучшаться: я привык к российскому футболу, а русские люди стали чаще обнимать меня. Так что где-то за год до отъезда из «Зенита» больше ничего подобного не происходило.
Не думаю, что уханье – это чей-то злой умысел. Скорее это своего рода культура. Поначалу я уделял этому много внимания, отвлекался от игры. Это огорчало меня.
Я не держу обиду. Со временем, когда это случилось еще несколько раз, я расслабился. Когда фанаты ухали, я отвечал им поцелуями, – сказал
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Нападающий «Шанхай Теллэйс» Халк высказался о расизме в России.
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