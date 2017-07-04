ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Халк: «Уверен, расизма в России больше нет»

05.07.2017 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Шанхай Теллэйс» Халк высказался о расизме в России.

- Я уверен, что его больше нет. На Кубке конфедераций ни на одной стадии этого не было, и я уверен, что ничего не произойдет на ЧМ-2018.

- Эту проблему в России решили?

- Я думаю, да. К сожалению, я несколько раз сталкивался с проявлениями расизма в России, особенно в первый год после перехода в «Зенит».

Со временем ситуация стала улучшаться: я привык к российскому футболу, а русские люди стали чаще обнимать меня. Так что где-то за год до отъезда из «Зенита» больше ничего подобного не происходило.

Не думаю, что уханье – это чей-то злой умысел. Скорее это своего рода культура. Поначалу я уделял этому много внимания, отвлекался от игры. Это огорчало меня.

Я не держу обиду. Со временем, когда это случилось еще несколько раз, я расслабился. Когда фанаты ухали, я отвечал им поцелуями, – сказал Халк.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Шанхай Теллэйс» Халк высказался о расизме в России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гуренко: «Была бы у Артема Гуренко другая фамилия – этот игрок был бы у нас»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика