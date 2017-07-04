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Алим Селимов: «Я хотел бы видеть «Динамо» во втором квалификационном раунде. А с каким счетом закончится ответный матч – абсолютно без разницы»
05.07.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов поделился ожиданиями от ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Рунавика».
«Конечно, 2:1 – не тот результат, на который мы рассчитывали. Но это уже история.
Я хотел бы видеть нас во втором квалификационном раунде. А с каким счетом закончится ответный матч – абсолютно без разницы», – сказал Селимов.
Ответный матч состоится 6 июля в 20.30 по белорусскому времени.
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Алим Селимов: «Я хотел бы видеть «Динамо» во втором квалификационном раунде. А с каким счетом закончится ответный матч – абсолютно без разницы»
Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов поделился ожиданиями от ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Рунавика».
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