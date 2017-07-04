Алим Селимов: «Я хотел бы видеть «Динамо» во втором квалификационном раунде. А с каким счетом закончится ответный матч – абсолютно без разницы»

Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов поделился ожиданиями от ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Рунавика».

«Конечно, 2:1 – не тот результат, на который мы рассчитывали. Но это уже история.

Я хотел бы видеть нас во втором квалификационном раунде. А с каким счетом закончится ответный матч – абсолютно без разницы», – сказал Селимов.

Ответный матч состоится 6 июля в 20.30 по белорусскому времени.