|
Неманья Чович: «Футбол в Италии и Беларуси ― это небо и земля. В Беларуси люди активнее следят за хоккеем, ваш президент любит этот спорт»
05.07.2017 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский нападающий «Минска» Неманья Чович поделился мнением о популярности футбола в Беларуси.
― Из тех стран, где я выступал, Беларусь больше всего похожа на Казахстан. В Сербии и Италии страстно любят футбол. Понимаете, в маленькой Парме с населением 450 тысяч человек даже бабушка знает имена игроков основы. Футбол в Италии и Беларуси ― это небо и земля. На Апеннинах им действительно интересуются ― все в курсе, что за команды встречаются в ближайшие выходные.
Может быть, здесь узнают игроков БАТЭ, но на матчи остальных команд приходит невероятно мало зрителей. В Беларуси люди активнее следят за хоккеем, ваш президент любит этот спорт. Хотя я его практически не смотрю ― даже шайбу с трудом вижу во время игры.
В Италии у каждого клуба есть свой канал ― целый день там транслируются футбольные передачи. Может, стоит равняться на хоккейное «Динамо»? Если сравнивать с футбольными стадионами, то их инфраструктура серьезно выигрывает. Посмотрите на старый стадион «Трактор». Думаю, болельщики обращают внимание на удобство комплекса, прежде чем приходят на матч, – считает Чович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неманья Чович: «Футбол в Италии и Беларуси ― это небо и земля. В Беларуси люди активнее следят за хоккеем, ваш президент любит этот спорт»
Сербский нападающий «Минска» Неманья Чович поделился мнением о популярности футбола в Беларуси.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии