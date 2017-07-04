Неманья Чович: «Футбол в Италии и Беларуси ― это небо и земля. В Беларуси люди активнее следят за хоккеем, ваш президент любит этот спорт»

Сербский нападающий «Минска» Неманья Чович поделился мнением о популярности футбола в Беларуси.

― Из тех стран, где я выступал, Беларусь больше всего похожа на Казахстан. В Сербии и Италии страстно любят футбол. Понимаете, в маленькой Парме с населением 450 тысяч человек даже бабушка знает имена игроков основы. Футбол в Италии и Беларуси ― это небо и земля. На Апеннинах им действительно интересуются ― все в курсе, что за команды встречаются в ближайшие выходные.

Может быть, здесь узнают игроков БАТЭ, но на матчи остальных команд приходит невероятно мало зрителей. В Беларуси люди активнее следят за хоккеем, ваш президент любит этот спорт. Хотя я его практически не смотрю ― даже шайбу с трудом вижу во время игры.

В Италии у каждого клуба есть свой канал ― целый день там транслируются футбольные передачи. Может, стоит равняться на хоккейное «Динамо»? Если сравнивать с футбольными стадионами, то их инфраструктура серьезно выигрывает. Посмотрите на старый стадион «Трактор». Думаю, болельщики обращают внимание на удобство комплекса, прежде чем приходят на матч, – считает Чович.