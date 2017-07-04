Сергей Гуренко: «Была бы у Артема Гуренко другая фамилия – этот игрок был бы у нас»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о возможном переходе сына Артема в клуб.

«Игрок нестандартный. Единственная загвоздка – это мой сын. Была бы у него другая фамилия – этот игрок был бы у нас», – сказал Гуренко.

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