﻿ Сергей Гуренко: «Была бы у Артема Гуренко другая фамилия – этот игрок был бы у нас». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Гуренко: «Была бы у Артема Гуренко другая фамилия – этот игрок был бы у нас»

05.07.2017 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о возможном переходе сына Артема в клуб.

«Игрок нестандартный. Единственная загвоздка – это мой сын. Была бы у него другая фамилия – этот игрок был бы у нас», – сказал Гуренко.

Сергей Гуренко: «Артем Гуренко в «Динамо»? Тогда должен я уйти из команды»

Артем Гуренко поддерживает форму с минским «Динамо»

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о возможном переходе сына Артема в клуб.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Алим Селимов: «Я хотел бы видеть «Динамо» во втором квалификационном раунде. А с каким счетом закончится ответный матч – абсолютно без разницы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика