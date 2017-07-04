|
Сергей Гуренко: «Была бы у Артема Гуренко другая фамилия – этот игрок был бы у нас»
05.07.2017 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о возможном переходе сына Артема в клуб.
«Игрок нестандартный. Единственная загвоздка – это мой сын. Была бы у него другая фамилия – этот игрок был бы у нас», – сказал Гуренко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о возможном переходе сына Артема в клуб.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии