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НХЛ. «Эдмонтон» подписал 8-летний контракт с Макдэвидом на 100 млн долларов

05.07.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Эдмонтон» объявил о продлении контракта с форвардом Коннором Макдэвидом.

Новое соглашение 20-летнего хоккеиста рассчитано на 8 лет, зарплата хоккеиста составит 12,5 миллиона долларов в год. В общей сложности контракт рассчитан на 100 миллионов.

Новое соглашение вступит в силу летом 2018 года, когда закончится срок действия контракта новичка.

 

 
 
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«Эдмонтон» объявил о продлении контракта с форвардом Коннором Макдэвидом.

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