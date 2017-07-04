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НХЛ. «Эдмонтон» подписал 8-летний контракт с Макдэвидом на 100 млн долларов
05.07.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Эдмонтон» объявил о продлении контракта с форвардом Коннором Макдэвидом.
Новое соглашение 20-летнего хоккеиста рассчитано на 8 лет, зарплата хоккеиста составит 12,5 миллиона долларов в год. В общей сложности контракт рассчитан на 100 миллионов.
Новое соглашение вступит в силу летом 2018 года, когда закончится срок действия контракта новичка.
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«Эдмонтон» объявил о продлении контракта с форвардом Коннором Макдэвидом.
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