НХЛ. «Эдмонтон» подписал 8-летний контракт с Макдэвидом на 100 млн долларов

«Эдмонтон» объявил о продлении контракта с форвардом Коннором Макдэвидом.

Новое соглашение 20-летнего хоккеиста рассчитано на 8 лет, зарплата хоккеиста составит 12,5 миллиона долларов в год. В общей сложности контракт рассчитан на 100 миллионов.

Новое соглашение вступит в силу летом 2018 года, когда закончится срок действия контракта новичка.