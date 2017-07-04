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Slobodna Dalmacija: Милевский мог перейти в «Хайдук», но предпочел брестское «Динамо»

05.07.2017 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский мог вернуться в «Хайдук», сообщает Slobodna Dalmacija. Однако футболист предпочел перейти в брестское «Динамо».

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны брестского клуба.

Минувший сезон Милевский провел в «Тосно» (ФНЛ, Россия). За клуб из ленинградской области футболист провел 18 матчей, результативными баллами не отметился.

За «Хайдук» Милевский выступал в сезоне 2014/15.

 
 
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Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский мог вернуться в «Хайдук», сообщает Slobodna Dalmacija.

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