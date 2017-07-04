Алим Селимов: «Драгуну предлагались довольно неплохие условия. Одни из лучших, если не лучшие в «Динамо»

Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о возможных трансферах клуба.

«Мы уже месяца 2-3 работаем с потенциальными новичками, переговоры ведутся. В скором времени вы узнаете имена наших новичков.

Драгун? Стасу предлагались довольно неплохие условия, одни из лучших, если не лучшие в клубе», – сказал Селимов.

Валерий Исаев: «Представители минского «Динамо» просто заигрывали с Драгуном. Складывалось ощущение, что Стас сам должен был позвонить руководству клуба»

Станислав Драгун: «Некоторые из болельщиков «Динамо» очень быстро забыли все хорошее, что я для них сделал. Вот это мне непонятно»

Трансфер Драгуна в БАТЭ как главный детектив этого лета