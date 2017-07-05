Валерий Мельников: «Для футболистов в «Динамо» созданы все условия: только играй! Не хотят. Или не могут. Так пусть идут работать!»

Чемпион СССР в составе минского «Динамо» Валерий Мельников в беседе с журналистом Сергеем Канашицем поделился мнением об игре минчан в первом матче против «Рунавика».

— Мне вот интересно, что у нынешних игроков в трудовой книжке написано? Какая профессия? Футболист? Футболист — это звучит гордо! Их мы пока, увы, только по телевизору видим. Вот Кубок конфедераций в России — это класс! Матч Германия — Мексика мне, например, очень понравился. Мексиканцы хоть и уступили, но играли весело. Есть у ребят четкое понимание того, что и зачем они делают, а главное — исполнительское мастерство. У наших футболистов оно напрочь отсутствует. Как говорится, даже здесь не ночевало.

Если вести речь о минском «Динамо», то с такой игрой футболисты скоро отпугнут последних болельщиков, тех, кто ходит на трибуны из уважения к великому имени этой команды. На последнем матче с «Витебском» рядом со мной на трибуне сидел дедушка с внучком. И вот после одной из очередных бестолковых передач, мальчишка не выдержал и говорит: «Деда, а зачем он туда пасует, там же двое защитников соперника эту передачу ждут?» Даже дети понимают, что нужно играть иначе!

Матч с любительским «Рунавиком», в составе которого на поле вышли рыбаки и парикмахеры, навел меня на мысль, что времена изменились. И теперь не они у нас должны учиться, а мы у них. Ведь посмотри, для футболистов в «Динамо» созданы все условия: только играй! Не хотят. Или не могут. Так пусть идут работать! Минск — большой город, думаю, каждому игроку нашлось бы там место. Ребята молодые, спортивные: кому грузчиком в сети магазинов, другому — на стройке бетон помесить. Заодно и все группы мышц в деле задействуют. А вечером на тренировку. Не получается быть профессионалами, значит, нужно переходить в любители. И ничего в этом страшного нет.

А начнем деньги беречь, глядишь, и от легионеров, наконец, откажемся. Потому что это — тоже отдельный разговор. Приезжают футболисты, которые ничем не сильнее наших ребят. У меня вопрос: зачем? Ведь ты посмотри, по-настоящему ярких иностранных игроков у нас кот наплакал. В основном — массовка. Для чего? А потом жалуются: молодежи нет. Есть, но ее не видно на поле. Говоря сельским языком, как же росточку пробиться к солнцу, когда рядом колосится столько сорняков? Ведь именно легионеры средней руки занимают место молодежи, получают деньги и не дают прогрессировать и набираться опыта местным воспитанникам. Поэтому и сборная не играет, – сказал Мельников.