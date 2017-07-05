«Арсенал» купил Ляказетта за 60 млн евро, Милевский может оказаться в Бресте. Главные трансферные новости дня

Главные трансферные новости и слухи дня.

1. «Арсенал» оформил трансфер нападающего «Лиона» Александра Ляказетта . Лондонцы заплатили 53 миллиона евро, еще 7 миллионов может быть начислено в виде бонусов. Это самая дорогая покупка в истории «Арсенала» и самая крупная продажа в истории «Лиона».

2. Артем Милевский может перейти в брестское «Динамо». Ради Бреста форвард отказал «Хайдуку».

3. 19-летний защитник Тео Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Реал» . Сумма трансфера – 26 миллионов евро.

4. Глеб Рассадкин покинул минское «Динамо». «Неман» готов подписать 22-летнего нападающего , футболист рассматривает предложения из-за рубежа.

5. Уэйн Руни также близок к возвращению домой, а именно в «Эвертон» .

6. Лиссабонский «Спортинг» арендовал у «Реала» латераля Фабиу Коэнтрау .

7. «Арсенал» предложил «Ювентусу» за Хуана Куадрадо 25 миллионов евро . 5 в куадрате.