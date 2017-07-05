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«Арсенал» купил Ляказетта за 60 млн евро, Милевский может оказаться в Бресте. Главные трансферные новости дня
05.07.2017 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главные трансферные новости и слухи дня.
1. «Арсенал» оформил трансфер нападающего «Лиона»
2.
3. 19-летний защитник Тео Эрнандес
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5. Уэйн Руни также близок к возвращению домой, а именно
6. Лиссабонский «Спортинг» арендовал у «Реала» латераля
7. «Арсенал» предложил «Ювентусу» за Хуана Куадрадо
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«Арсенал» купил Ляказетта за 60 млн евро, Милевский может оказаться в Бресте. Главные трансферные новости дня
Главные трансферные новости и слухи дня.
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