МИНСК, 5 июл — Sputnik. Хоккейный клуба "Динамо" (Москва) опроверг сообщения СМИ о причинах отмены сбора Пинске, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.

В среду в СМИ появилась информация, что руководство москвичей отменило первый предсезонный сбор команды, который должен был пройти в Беларуси, из-за финансовых проблем — клуб якобы не оплатил выезд хоккеистов. Кроме того, сообщалось, что под вопросом участие "Динамо" в турнире в Минске в конце июля.

"По оснащенности Новогорск не уступает Пинску, в котором проводилась предсезонная подготовка в предыдущие годы. В Новогорске игроки будут чувствовать себя более комфортно, потому что это домашняя база", — говорится в сообщении.

После окончания сбора команда отправится на предсезонный турнир в Минск. "Вопреки появившейся в СМИ информации, проведение сборов в Новогорске никак не связано с финансовыми вопросами", — подчеркнули в клубе.

"Динамо" в сезоне-2016/17 заняло третье место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата, а во втором раунде плей-офф проиграло петербургскому СКА.

26-29 июля на "Чижовка-Арене" пройдет представительный международный турнир с участием команд КХЛ "Кубок Минска". Всего в Минске сыграют шесть команд: белорусские "Юность-Минск" и "Динамо-Минск", латвийское "Динамо-Рига", российские "Локомотив" (Ярославль), "Югра" (Ханты-Мансийск), "Динамо" (Москва).