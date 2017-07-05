﻿ Московское "Динамо": сбор в Пинске отменен не из-за денег. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Московское "Динамо": сбор в Пинске отменен не из-за денег

05.07.2017 22:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Хоккейный клуба "Динамо" (Москва) опроверг сообщения СМИ о причинах отмены сбора Пинске, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.

В среду в СМИ появилась информация, что руководство москвичей отменило первый предсезонный сбор команды, который должен был пройти в Беларуси, из-за финансовых проблем — клуб якобы не оплатил выезд хоккеистов. Кроме того, сообщалось, что под вопросом участие "Динамо" в турнире в Минске в конце июля.

"По оснащенности Новогорск не уступает Пинску, в котором проводилась предсезонная подготовка в предыдущие годы. В Новогорске игроки будут чувствовать себя более комфортно, потому что это домашняя база", — говорится в сообщении.

После окончания сбора команда отправится на предсезонный турнир в Минск. "Вопреки появившейся в СМИ информации, проведение сборов в Новогорске никак не связано с финансовыми вопросами", — подчеркнули в клубе.

"Динамо" в сезоне-2016/17 заняло третье место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата, а во втором раунде плей-офф проиграло петербургскому СКА.

26-29 июля на "Чижовка-Арене" пройдет представительный международный турнир с участием команд КХЛ "Кубок Минска". Всего в Минске сыграют шесть команд: белорусские "Юность-Минск" и "Динамо-Минск", латвийское "Динамо-Рига", российские "Локомотив" (Ярославль), "Югра" (Ханты-Мансийск), "Динамо" (Москва).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Московское "Динамо" отменило сбор в Пинске (Беларусь) и будет готовиться к новому сезону КХЛ на своей базе в Новогорске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Халк: «Уверен, расизма в России больше нет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика