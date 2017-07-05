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Арина Соболенко завершила борьбу на Уимблдоне
05.07.2017 21:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (136-я позиция в рейтинге WTA) завершила свое выступление на Уимблдонском турнире, сообщает Sputnik.
© REUTERS Stefan Wermuth
Сегодня состоялся поединок второго раунда "Уимблдона" между Соболенко и представительницей Германии Кариной Виттхефт (65). Мачт завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6. Теннисистки провели на корте один час 53 минуты.
Напомним, в среду еще одна белоруска
Кроме того, в состязаниях женских пар белоруска Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов вышли во второй раунд, победив россиянок Аллу Кудрявцеву и Александру Панову — 6:2, 4:6, 7:5.
В мужском парном разряде два белорусских теннисиста уже вышли во второй раунд. Максим Мирный и поляк Марцин Матковски обыграли Макса Шнура (США) и Ченг-Пенг Хси (китайский Тайбэй) — 7:5, 6:1, 7:6 (7:5). А Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо взяли верх над американским дуэтом Скотт Липски / Фрэнсис Тиафо — 6:4, 7:5, 5:7, 6:2.
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Для белоруски это было первое выступление в карьере в основной сетке турниров "Большого шлема".
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