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Арина Соболенко завершила борьбу на Уимблдоне

05.07.2017 21:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (136-я позиция в рейтинге WTA) завершила свое выступление на Уимблдонском турнире, сообщает Sputnik.

Арина Соболенко завершила борьбу на Уимблдоне
© REUTERS Stefan Wermuth
Азаренко выступит в миксте на Уимблдоне

Сегодня состоялся поединок второго раунда "Уимблдона" между Соболенко и представительницей Германии Кариной Виттхефт (65). Мачт завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6. Теннисистки провели на корте один час 53 минуты.

Напомним, в среду еще одна белоруска Виктория Азаренко (683) взяла верх над россиянкой Еленой Весниной (16). Следующей соперницей экс-первой ракетки мира будет британка Хизер Уотсон (102). Кроме того Азаренко выступит в миксте вместе с сербом Ненадом Зимоньичем.

Кроме того, в состязаниях женских пар белоруска Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов вышли во второй раунд, победив россиянок Аллу Кудрявцеву и Александру Панову — 6:2, 4:6, 7:5.

В мужском парном разряде два белорусских теннисиста уже вышли во второй раунд. Максим Мирный и поляк Марцин Матковски обыграли Макса Шнура (США) и Ченг-Пенг Хси (китайский Тайбэй) — 7:5, 6:1, 7:6 (7:5). А Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо взяли верх над американским дуэтом Скотт Липски / Фрэнсис Тиафо — 6:4, 7:5, 5:7, 6:2.

 
Теги: Минск
 
 
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Для белоруски это было первое выступление в карьере в основной сетке турниров "Большого шлема".

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