Владимир Буре находится в тяжелом состоянии после инсульта

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Тренер по физической подготовке национальной сборной Беларуси по хоккею Владимир Буре перенес инсульт, сейчас отец бывших хоккеистов сборной России Павла и Валерия Буре находится в клинике в США, сообщает "Прессбол" .

Буре-старший был госпитализирован две недели назад в тяжелом состоянии. Около суток он был в коме. В настоящее время медики одной из американских клиник, где находится 66-летний Владимир Буре, оценивают его состояние как тяжелое, однако оно улучшилось с момента поступления.

Спортивную карьеру Буре-старший начинал в плавании. С 1968 по 1977 год он завоевал олимпийские медали (серебро и две бронзы Олимпиады-1972, бронза Игр-1968), две серебряные медали Чемпионатов мира (1973, 1975), семь наград Чемпионатов Европы по плаванию, в том числе и титул чемпиона Европы (1970). Специализировался в плавании кролем на 100 и 200 метров, большинство медалей завоевал в эстафетах.

Буре-старший работал с такими командами НХЛ как "Ванкувер" и "Нью-Джерси". В начале 2010-х занимал пост вице-президента московского хоккейного клуба ЦСКА. В тренерском штабе сборной Беларуси он с 2015 года.