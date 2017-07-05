МИНСК, 5 июл — Sputnik. Белорусский велогонщик Василий Кириенко, выступающий за команду Sky, финишировал на 118-м месте на пятом этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс", сообщает Sputnik.

Пятый, горный, этап "Тур де Франс", протяженностью 160,5 километра прошел в среду. Первым к финишу пришел итальянец Фабио Ару из команды "Астана" — 3 часа 44 минуты 6 секунд. Вторым с отставанием в 16 секунд финишировал ирландец Дэниэл Мартин из Quick-Step Floors. Третьим стал британец Крис Фрум из Sky, проигравший лидеру 20 секунд.

Единственный на "Тур де Франс" белорус Василий Кириенко пересек финишную черту 118-м.

Благодаря третьему месту на этапе Фрум вышел на первое место в генеральной классификации и теперь на 12 секунд опережает прежнего лидера — партнера по команде британца Джерайнта Томаса. На третье место с 66-го поднялся Ару (+14 секунд). Кириенко в общем зачете — 85й.

Следующий этап протяженностью 216 км пройдет в четверг. Гонка завершится 23 июля в Париже.