НХЛ. Гальченюк подписал трехлетний контракт с «Монреалем», кэпхит – 4,9 млн

«Монреаль» объявил о продлении контракта с нападающим Алексом Гальченюком.

Новое соглашение рассчитано на три сезона. Хоккеист будет зарабатывать в среднем 4,9 миллиона долларов за год.

До продления контракта нападающий находился в статусе ограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне американец набрал 44 (17+27) очка в 61 матче регулярного чемпионата. На счету хоккеиста 5 игр и 3 (0+3) очка в плей-офф.