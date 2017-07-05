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НХЛ. Гальченюк подписал трехлетний контракт с «Монреалем», кэпхит – 4,9 млн
06.07.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Монреаль» объявил о продлении контракта с нападающим Алексом Гальченюком.
Новое соглашение рассчитано на три сезона. Хоккеист будет зарабатывать в среднем 4,9 миллиона долларов за год.
До продления контракта нападающий находился в статусе ограниченно свободного агента.
В минувшем сезоне американец набрал 44 (17+27) очка в 61 матче регулярного чемпионата. На счету хоккеиста 5 игр и 3 (0+3) очка в плей-офф.
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«Монреаль» объявил о продлении контракта с нападающим Алексом Гальченюком.
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