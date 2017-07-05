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Антон Матвеенко: «В Бресте какие-то лысые шоумены перед началом сезона говорят, что клуб будет бороться за чемпионство. Нужно быть чуть скромнее»

06.07.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко оценил деятельность брестского «Динамо» в нынешнем сезоне.

– Многих удивило неожиданно низкое место брестского «Динамо» в чемпионате. Как ты относишься к этому проекту?

– Кстати, еще один клуб, который настигла карма. Все понимают, что люди, которые сейчас руководят Брестом, в свое время обидели людей из Бобруйска. Некоторые из тех, кто сейчас строит «Динамо», были причастны к «Белшине», только об этом никто не говорит. Сейчас я не говорю о менеджерах брестчан. Речь идет о самом главном руководителе.

– Ты имеешь в виду Александра Зайцева из компании «Сохра Групп»?

– Понятно, что он имел не прямое отношение к прошлогоднему проекту «Белшины», но находился где-то рядом. Это знают все. Я не в курсе, почему он в прошлом году решил отправиться в Бобруйск. У меня есть какое-то представление, но все это на уровне слухов. Не хочу говорить об этом публично.

Кстати, по-моему, руководство брестского «Динамо» допускает ошибки, которые совершались в прошлом году в Бобруйске. Менеджеры клуба делают слишком много громких заявлений. Какие-то лысые шоумены перед началом сезона говорят, что клуб будет бороться за чемпионство. В прошлом году в «Белшине» тоже говорили, что команда будет наказывать БАТЭ, «Динамо» и «Шахтер». В итоге получилось, что все наказывали нас.

Нужно быть чуть скромнее. В том числе Денису Шунто из «Крумкачоў», который хочет бороться за чемпионство с БАТЭ. Важно не переоценить свои возможности. В целом желаю только удачи брестскому «Динамо». Клуб вкладывает большие деньги в детский футбол, привозит неплохих легионеров и здорово работает с болельщиками, – сказал Матвеенко.

«Брестское «Динамо» и «Ислочь» настигла карма». Антон Матвеенко – о том, что происходит в нашем футболе

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко оценил деятельность брестского «Динамо» в нынешнем сезоне.

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