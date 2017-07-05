Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Минское «Динамо» и «Шахтер» пройдут дальше по мнению букмекеров

Сегодня белорусские клубы проведут ответные матчи 1-го квалификационного раунда нового сезона Лиги Европы.

Букмекеры считают минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» фаворитами в своих парах.

Минское «Динамо» на выезде сыграет с «Рунавиком».

БК «Париматч» на победу «Динамо» выставил коэффициент 1,42, на победу «Рунавика» – 7,00, на ничью – 4,50.

«Марафон» выставил следующие котировки: победа «Динамо» – 1,45, победа «Рунавика» – 7,50, ничья – 4,60.

Коэффициент на проход «Динамо» в следующий раунд – 1,07, на «Рунавик» – 8,50.

Солигорский «Шахтер» в гостях сразится с литовской «Судувой».

БК «Париматч» на победу «Шахтера» выставил коэффициент 1,67, на победу «Судувы» – 5,50, на ничью – 3,50.

«Марафон» выставил следующие котировки: победа «Шахтера» – 1,67, победа «Судувы» – 5,80, ничья – 3,72.

Коэффициент на проход «Шахтера» в следующий раунд – 1,21, на «Судуву» – 4,40.

Матч «Рунавик» – «Динамо» Минск начнется в 20.30, «Судува» – «Шахтер» в 18.00 по белорусскому времени.