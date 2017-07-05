ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Никола Лукич: «Рунавик»? Заметно, что ребята не боятся играть в футбол»

06.07.2017 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник минского «Динамо» Никола Лукич оценил уровень «Рунавика».

– По игре видно, что «Рунавик» – это непрофессиональная команда?

– Я бы не сказал. Заметно, что ребята не боятся играть в футбол. С другой стороны, мы оказались готовы к тому, что соперник будет обороняться практически всей командой, выставит «автобус» и будет ждать, когда появится момент в контратаке. Но нам не привыкать.

Наверное, кроме БАТЭ, «Шахтера» и брестского «Динамо», все команды белорусского чемпионата будут играть так же, как гости с Фарерских островов. Но мы «Динамо» и должны выигрывать каждый матч.

– На что-то конкретное нацеливаетесь в нынешней Лиге Европы?

– Наши болельщики настраивают нас на проход в групповой раунд. Не скрою, мы и сами этого хотим. Но до этого предстоит проделать еще огромный путь. Мы будем стараться и двигаться шаг за шагом, – сказал Лукич.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник минского «Динамо» Никола Лукич оценил уровень «Рунавика».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Минское «Динамо» и «Шахтер» пройдут дальше по мнению букмекеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика