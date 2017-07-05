Никола Лукич: «Рунавик»? Заметно, что ребята не боятся играть в футбол»

Полузащитник минского «Динамо» Никола Лукич оценил уровень «Рунавика».

– По игре видно, что «Рунавик» – это непрофессиональная команда?

– Я бы не сказал. Заметно, что ребята не боятся играть в футбол. С другой стороны, мы оказались готовы к тому, что соперник будет обороняться практически всей командой, выставит «автобус» и будет ждать, когда появится момент в контратаке. Но нам не привыкать.

Наверное, кроме БАТЭ, «Шахтера» и брестского «Динамо», все команды белорусского чемпионата будут играть так же, как гости с Фарерских островов. Но мы «Динамо» и должны выигрывать каждый матч.

– На что-то конкретное нацеливаетесь в нынешней Лиге Европы?

– Наши болельщики настраивают нас на проход в групповой раунд. Не скрою, мы и сами этого хотим. Но до этого предстоит проделать еще огромный путь. Мы будем стараться и двигаться шаг за шагом, – сказал Лукич.