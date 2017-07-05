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Лига Европы. 1-й раунд. Ответные матчи. Минское «Динамо» в гостях у «Рунавика», «Судува» – «Шахтер»

06.07.2017 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня белорусские клубы проведут очередные матчи в рамках Лиги Европы сезона 2017/18.

Лига Европы

1-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Судува Литва – Шахтер Беларусь
Дата проведения
6 июля, 18.00, «Мариямполес Спорто Центрас»
Онлайн матча

Первый матч – 0:0

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Рунавик Фарерские острова – Динамо Минск Беларусь
Дата проведения
6 июля, 20.30, «Свангаскард»
Онлайн матча

Первый матч – 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Лиги Европы

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня белорусские клубы проведут очередные матчи в рамках Лиги Европы сезона 2017/18.

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