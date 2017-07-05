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Лига Европы. 1-й раунд. Ответные матчи. Минское «Динамо» в гостях у «Рунавика», «Судува» – «Шахтер»
06.07.2017 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня белорусские клубы проведут очередные матчи в рамках Лиги Европы сезона 2017/18.
Лига Европы
1-й квалификационный раунд
Ответные матчи
Первый матч – 0:0
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Рунавик Фарерские острова – Динамо Минск Беларусь
Первый матч – 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня белорусские клубы проведут очередные матчи в рамках Лиги Европы сезона 2017/18.
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