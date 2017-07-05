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Мората согласовал с «МЮ» контракт с зарплатой 4 млн фунтов
06.07.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» готов предложить 75 миллионов евро за форварда «Реала» Альваро Морату.
При этом мадридцы хотят получить от этой сделки 90 миллионов евро. Ранее «Реал» отклонил 2 предложения «МЮ» по Морате – в размере 60 и 70 миллионов евро.
Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хочет видеть форварда в команде до отъезда в турне по США.
Мората, в свою очередь, сообщил «Реалу», что хочет перейти в «МЮ» и уже согласовал условия личного контракта. Зарплата игрока должна составить 4 миллиона фунтов в год.
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«Манчестер Юнайтед» готов предложить 75 миллионов евро за форварда «Реала» Альваро Морату.
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