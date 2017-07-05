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«МЮ» может приобрести Лукаку
06.07.2017 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
«МЮ» рассматривает возможность приобретения форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.
Одной из главных задач манкунианцев на трансферном рынке в нынешнее межсезонье является поиск забивного центрального нападающего.
Основным кандидатом на эту роль является форвард «Реала» Альваро Мората, однако продолжительные переговоры с мадридцами пока не увенчались успехом.
«МЮ» и «Эвертон» ведут переговоры о переходе форварда Уэйна Руни. В обмен на сделку по Лукаку «Манчестер Юнайтед» может продать «ирискам» Уэйна Руни, которого они рассматривают в качестве замены Лукаку, уже сообщившему о своем желании уйти.
В завершившемся сезоне Лукаку записал на свой счет 25 голов в 37 матчах АПЛ.
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«МЮ» рассматривает возможность приобретения форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.
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