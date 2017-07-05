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Антон Матвеенко: «Сборная клубов? Я половину фамилий впервые узнал. Пусть парни слетают в Таиланд, отдохнут, на трансвеститов посмотрят»

06.07.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко прокомментировал участие сборной Беларуси в «Кубке короля», который состоится в Таиланде.

– Почти половина «Витебска» на следующей неделе в составе сборной белорусских клубов уедет на «Кубок Короля»…

– В Таиланд?

– Ага. Обидно, что тебя нет в расширенном списке?

– Не попал в список людей, которые умеют ходить :). Конечно, хотелось сыграть за сборную, но что поделать? Кстати, ты видел, кого туда включили? Я половину фамилий впервые узнал. Сидел и думал, из какого чемпионата эти люди. Но в том, что Игорь Николаевич меня не позвал, не вижу ничего страшного. Все-таки тренер строит команду на будущее, поэтому заглядывает в паспорт. В общем, я ни капельки не обиделся. Пусть парни слетают в Таиланд, отдохнут, на трансвеститов посмотрят :).

Ладно, все это шутки. Сборная есть сборная, пусть в ней играет даже седьмой состав. Правда, не думаю, что многие из этой команды в ближайшем будущем сыграют в матчах квалификации к чемпионату мира или Европы. В любом случае желаю ребятам удачи. Я так понимаю, что это какой-то коммерческий турнир. Наверное, что-то похожее на турне минского «Динамо» по Южной Америке в 90-х.

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Теги: Витебск
 
 
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Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко прокомментировал участие сборной Беларуси в «Кубке короля», который состоится в Таиланде.

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