Как стало известно Тribuna.com, экс-полузащитник «Днепра» Мурат Хотов продолжит карьеру в «Слуцке».

В ближайшее время 30-летний футболист подпишет контракт с клубом.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Днепра» Хотов провел 14 игр в чемпионате Беларуси, забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Подробную статистику смотрите здесь.