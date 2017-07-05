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Хотов продолжит карьеру в «Слуцке»
06.07.2017 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Тribuna.com, экс-полузащитник «Днепра» Мурат Хотов продолжит карьеру в «Слуцке».
В ближайшее время 30-летний футболист подпишет контракт с клубом.
Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Днепра» Хотов провел 14 игр в чемпионате Беларуси, забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Подробную статистику смотрите
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Как стало известно Тribuna.com, экс-полузащитник «Днепра» Мурат Хотов продолжит карьеру в «Слуцке».
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