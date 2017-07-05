Вячеслав Глеб покинул «Крумкачы»

Форвард Вячеслав Глеб расторг контракт с «Крумкачамі» по соглашению сторон.

Контракт футболиста с клубом действовал до конца нынешнего года.

В сезоне-2017 Глеб провел 10 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Подробную статистику смотрите здесь.