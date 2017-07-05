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Вячеслав Глеб покинул «Крумкачы»
06.07.2017 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард Вячеслав Глеб расторг контракт с «Крумкачамі» по соглашению сторон.
Контракт футболиста с клубом действовал до конца нынешнего года.
В сезоне-2017 Глеб провел 10 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Подробную статистику смотрите
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Форвард Вячеслав Глеб расторг контракт с «Крумкачамі» по соглашению сторон.
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