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Беларусь поднялась на 71-е место в рейтинга ФИФА, Германия – 1-я

06.07.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ФИФА опубликовала новую версию рейтинга сборных.

На первое место вышла сборная Германии, сборная Беларуси поднялась с 83-го на 71-е место.

1 (3). Германия – 1609

2 (1). Бразилия – 1603

3 (2). Аргентина – 1413

4 (8). Португалия

5 (9). Швейцария

6 (10). Польша

7 (4). Чили

8 (5). Колумбия

9 (6). Франция

10 (7). Бельгия

...

71 (83). Беларусь – 503

 

 
 
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ФИФА опубликовала новую версию рейтинга сборных.

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