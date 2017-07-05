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Беларусь поднялась на 71-е место в рейтинга ФИФА, Германия – 1-я
06.07.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФИФА опубликовала новую версию рейтинга сборных.
На первое место вышла сборная Германии, сборная Беларуси поднялась с 83-го на 71-е место.
1 (3). Германия – 1609
2 (1). Бразилия – 1603
3 (2). Аргентина – 1413
4 (8). Португалия
5 (9). Швейцария
6 (10). Польша
7 (4). Чили
8 (5). Колумбия
9 (6). Франция
10 (7). Бельгия
...
71 (83). Беларусь – 503
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ФИФА опубликовала новую версию рейтинга сборных.
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