«МЮ» согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукаку за 75 млн фунтов

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку станет игроком «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» согласовал с мерсисайдцами трансфер игрока за 75 миллионов фунтов. В связи с этим «Юнайтед» откажется от варианта с покупкой нападающего «Реала» Альваро Мораты.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется, что Лукаку прибудет в расположение клуба до отлета в США, чтобы бельгиец мог пройти всю предсезонную подготовку вместе с клубом.

Агентом Лукаку является Мино Райола. Прошлым летом манкунианцы подписали сразу трех его клиентов – Поля Погба, Златана Ибрагимовича и Генриха Мхитаряна.