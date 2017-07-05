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«МЮ» согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукаку за 75 млн фунтов

06.07.2017 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку станет игроком «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» согласовал с мерсисайдцами трансфер игрока за 75 миллионов фунтов. В связи с этим «Юнайтед» откажется от варианта с покупкой нападающего «Реала» Альваро Мораты.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется, что Лукаку прибудет в расположение клуба до отлета в США, чтобы бельгиец мог пройти всю предсезонную подготовку вместе с клубом.

Агентом Лукаку является Мино Райола. Прошлым летом манкунианцы подписали сразу трех его клиентов – Поля Погба, Златана Ибрагимовича и Генриха Мхитаряна.

 
 
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Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку станет игроком «Манчестер Юнайтед».

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