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Владислав Татур: «Руденок может вернуться в брестское «Динамо»
06.07.2017 13:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер «Гомеля» Константин Руденок может вернуться в брестское «Динамо».
Об этом сообщил белорусский комментатор Владислав Татур в своем твиттере.
В нынешнем сезоне Руденок провел 11 матчей в чемпионате Беларуси в составе «Гомеля», в которых пропустил 6 мячей. За «Динамо» Руденок играл в 2013-2014 годах.
Напомним, сейчас ворота брестского клуба защищает француз Жереми Малерб, пропустивший 17 мячей в 15 играх чемпионата Беларуси.
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Голкипер «Гомеля» Константин Руденок может вернуться в брестское «Динамо».
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