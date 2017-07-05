Владислав Татур: «Руденок может вернуться в брестское «Динамо»

Голкипер «Гомеля» Константин Руденок может вернуться в брестское «Динамо».

Об этом сообщил белорусский комментатор Владислав Татур в своем твиттере.

В нынешнем сезоне Руденок провел 11 матчей в чемпионате Беларуси в составе «Гомеля», в которых пропустил 6 мячей. За «Динамо» Руденок играл в 2013-2014 годах.

Напомним, сейчас ворота брестского клуба защищает француз Жереми Малерб, пропустивший 17 мячей в 15 играх чемпионата Беларуси.