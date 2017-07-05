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«Уимблдону» – 140 лет! Следите за юбилейным турниром «Большого шлема» в приложении «Теннис» для Android и iPhone

06.07.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Приложение «Теннис» – это все матчи Уимблдона и других турниров Большого шлема, результаты, статистика, аналитика, новости о любимых спортсменах, интервью, мнения экспертов, общение болельщиков самого аристократичного вида спорта!

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УСТАНОВИТЬ «ТЕННИС» НА iPHONE/iPAD

«Уимблдону» – 140 лет! Следите за юбилейным турниром «Большого шлема» в приложении «Теннис» для Android и iPhone

С приложением «Теннис» вы также получаете:

– Все результаты и статистику турниров Большого шлема в режиме реального времени.

– Главные новости из мира мужского и женского тенниса в любое время дня и ночи.

– Эксклюзивные материалы, инсайды, аналитику и блоги.

– Букмекерскую оценку предстоящих матчей.

«Уимблдону» – 140 лет! Следите за юбилейным турниром «Большого шлема» в приложении «Теннис» для Android и iPhone

– Интервью со звездами и мнения экспертов.

– Красочные фотогалереи и видео лучших моментов.

– Огромные возможности для общения с другими любителями тенниса.

УСТАНОВИТЬ «ТЕННИС» НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ «ТЕННИС» НА iPHONE/iPAD

«Уимблдону» – 140 лет! Следите за юбилейным турниром «Большого шлема» в приложении «Теннис» для Android и iPhone

 
 
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Приложение «Теннис» – это все матчи Уимблдона и других турниров Большого шлема, результаты, статистика, аналитика, новости о любимых спортсменах, интервью, мнения...

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