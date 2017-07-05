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«Уимблдону» – 140 лет! Следите за юбилейным турниром «Большого шлема» в приложении «Теннис» для Android и iPhone
06.07.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Приложение «Теннис» – это все матчи Уимблдона и других турниров Большого шлема, результаты, статистика, аналитика, новости о любимых спортсменах, интервью, мнения экспертов, общение болельщиков самого аристократичного вида спорта!
С приложением «Теннис» вы также получаете:
– Все результаты и статистику турниров Большого шлема в режиме реального времени.
– Главные новости из мира мужского и женского тенниса в любое время дня и ночи.
– Эксклюзивные материалы, инсайды, аналитику и блоги.
– Букмекерскую оценку предстоящих матчей.
– Интервью со звездами и мнения экспертов.
– Красочные фотогалереи и видео лучших моментов.
– Огромные возможности для общения с другими любителями тенниса.
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«Уимблдону» – 140 лет! Следите за юбилейным турниром «Большого шлема» в приложении «Теннис» для Android и iPhone
Приложение «Теннис» – это все матчи Уимблдона и других турниров Большого шлема, результаты, статистика, аналитика, новости о любимых спортсменах, интервью, мнения...
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