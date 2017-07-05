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«Городея» арендовала у минского «Динамо» Назаренко до конца сезона
06.07.2017 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Городея» арендовала у минского «Динамо» защитника Павла Назаренко.
Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
В первой половине чемпионата Беларуси Назаренко сыграл два матча в составе «Динамо», результативными действиями не отметился. Минувший сезон защитник провел в брестском «Динамо».
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«Городея» арендовала у минского «Динамо» защитника Павла Назаренко.
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