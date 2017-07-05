Тринидадский защитник Джон покинул «Ислочь»

Тринидадский защитник Уэсли Джон покинул «Ислочь».

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

25-летний игрок перешел в «Ислочь» в этом году и стал первым футболистом из Тринидада и Тобаго в высшей лиге.

Джон принял участие в восьми матчах в высшей лиге. Из-за того, что домашние матчи «Ислочи» проходят на поле с искусственным покрытием, у защитника появлялись проблемы со здоровьем. Чтобы не усугублять ситуацию со здоровьем спортсмена, было принято решение расстаться с ним.