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Тринидадский защитник Джон покинул «Ислочь»
06.07.2017 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тринидадский защитник Уэсли Джон покинул «Ислочь».
Контракт расторгнут по соглашению сторон.
25-летний игрок перешел в «Ислочь» в этом году и стал первым футболистом из Тринидада и Тобаго в высшей лиге.
Джон принял участие в восьми матчах в высшей лиге. Из-за того, что домашние матчи «Ислочи» проходят на поле с искусственным покрытием, у защитника появлялись проблемы со здоровьем. Чтобы не усугублять ситуацию со здоровьем спортсмена, было принято решение расстаться с ним.
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Тринидадский защитник Уэсли Джон покинул «Ислочь».
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