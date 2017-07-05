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Белорусские футболисты поднялись на 12 позиций в рейтинге ФИФА

06.07.2017 14:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу поднялась на 12 строчек в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в четверг, 6 июля.

За минувший месяц белорусские футболисты провели два поединка: против сборной Болгарии (2:1) в рамках отборочного турнира на Чемпионат мира-2018, а также товарищеский против Новой Зеландии (1:0). Таким образом подопечные Игоря Криушенко набрали 503 балла и занимают 71-е место в списке лучших команд мира.

Соперники белорусской команды по квалификационной группе А ЧМ занимают следующие позиции: Франция — 9, Швеция — 18, Нидерланды — 32, Болгария — 54, Люксембург — 135.

Из сборных стран бывшего СССР выше остальных находится Украина, у которой 25-е место. Остальные расположились следующим образом: 65 — Узбекистан, 73 — Армения, 80 — Азербайджан, 98 — Эстония, 99 — Литва, 106 — Казахстан, 112 — Грузия, 127 — Кыргызстан, 130 — Латвия, 137 — Туркменистан, 149 — Таджикистан, 158 — Молдова.

К слову, россияне после домашнего Кубка Конфедераций поднялись с 63-го на 62-е место. На КК команда Станислава Черчесова обыграла сборную Новой Зеландии (2:0), но после уступила командам Португалии (0:1) и Мексики (1:2) и в итоге не сумела выйти из группы.

Сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций, одержав на турнире четыре победы при одной ничьей. Благодаря этому успеху немецкие футболисты поднялись в рейтинге ФИФА на две строчки и впервые за последние два года вышли на первое место, сместив на одну ступень вниз сборные Бразилии и Аргентины.

Рейтинг ФИФА:

  1. (3). Германия — 1609 очков
  2. (1). Бразилия — 1603
  3. (2). Аргентина — 1413
  4. (8). Португалия — 1332
  5. (9). Швейцария — 1329
  6. (10). Польша — 1319
  7. (4). Чили — 1250
  8. (5). Колумбия — 1208
  9. (6). Франция — 1199
  10. (7). Бельгия — 1194

 

Новая версия рейтинга будет опубликована 10 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Два победных матча, которые подопечные Игоря Криушенко провели в прошлом месяце, позволили команде улучшить позицию в рейтинге лучших сборных мира.

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