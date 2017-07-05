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Белорусские футболисты поднялись на 12 позиций в рейтинге ФИФА
06.07.2017 14:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу поднялась на 12 строчек в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в четверг, 6 июля.
За минувший месяц белорусские футболисты провели два поединка:
Соперники белорусской команды по квалификационной группе А ЧМ занимают следующие позиции: Франция — 9, Швеция — 18, Нидерланды — 32, Болгария — 54, Люксембург — 135.
Из сборных стран бывшего СССР выше остальных находится Украина, у которой 25-е место. Остальные расположились следующим образом: 65 — Узбекистан, 73 — Армения, 80 — Азербайджан, 98 — Эстония, 99 — Литва, 106 — Казахстан, 112 — Грузия, 127 — Кыргызстан, 130 — Латвия, 137 — Туркменистан, 149 — Таджикистан, 158 — Молдова.
К слову, россияне после домашнего Кубка Конфедераций поднялись с 63-го на 62-е место. На КК команда Станислава Черчесова обыграла сборную Новой Зеландии (2:0), но после уступила командам Португалии (0:1) и Мексики (1:2) и в итоге
Рейтинг ФИФА:
Новая версия рейтинга будет опубликована 10 августа.
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Два победных матча, которые подопечные Игоря Криушенко провели в прошлом месяце, позволили команде улучшить позицию в рейтинге лучших сборных мира.
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