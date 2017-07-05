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Николай Ходасевич: «Имидж Милевского подходит к тому, как ведет себя брестское «Динамо»
06.07.2017 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич прокомментировал возможное появление Артема Милевского в брестском «Динамо».
«Появление Милевского в брестском «Динамо» – это 50 на 50. Хотя, если рассуждать логически, то Милевский подошел в своей карьере к тому, чтобы вернуться в Беларусь. До этого у него уже были замашки, чтобы оказаться в минском «Динамо» или борисовском БАТЭ. Появление Милевского в Бресте для имиджа клуба, да и всего чемпионата плюс и вызовет серьезный ажиотаж.
Если брать футбольные качества, то тут двоякий момент. Во-первых, Милевский уже давно превратился в гастролера. Хотя его имидж подходит к тому, как ведет себя брестское «Динамо». Команда абсолютно фестивальная, у которой безграничный ростер футболистов.
С другой стороны, даже в нынешнем состоянии Милевский может очень сильно помочь брестчанам. Не на позиции нападающего, а на позиции десятки. Его уровень позволит «Динамо» чувствовать себя на порядок увереннее и сильнее», – сказал Ходасевич.
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Белорусский журналист Николай Ходасевич прокомментировал возможное появление Артема Милевского в брестском «Динамо».
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