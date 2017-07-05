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Курнев стал руководителем программы молодежного футбола «Минска»
06.07.2017 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Владимир Курнев подписал контракт с «Минском».
Курнев будет работать в структуре клуба в должности руководителя программы молодежного футбола.
Сообщается, что в сферу ответственности специалиста попадут команды, выступающие в юношеском первенстве страны.
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Белорусский специалист Владимир Курнев подписал контракт с «Минском».
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