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Минское «Динамо» и «Волынь» не договорились о трансфере Романюка

06.07.2017 15:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Переход правого защитника «Волыни» Юрия Романюка в минское «Динамо» сорвался из-за разногласий между клубами.

Сообщается, что луцкий клуб не устроила предложенная белорусами сумма трансфера за 20-летнего футболиста.

Украинец находился на просмотре в «Динамо» с 28 июня по 3 июля и принял участие в контрольном матче против российского «Тамбов» (0:3).

В настоящий момент защитник уже вернулся в Украину

Напомним, Романюк дебютировал за «Волынь» в марте 2016 года, а в минувшем сезоне провел 28 матчей в украинской премьер-лиге.

 
 
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Переход правого защитника «Волыни» Юрия Романюка в минское «Динамо» сорвался из-за разногласий между клубами.

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