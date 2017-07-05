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КХЛ. Тренером вратарей минского «Динамо» могут стать Щебланов, Шабанов или Кудин
06.07.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренером вратарей минского «Динамо» в новом сезоне могут стать Алексей Щебланов, Сергей Шабанов или Андрей Кудин.
Руководство столичного клуба в ближайшее время примет окончательное решение.
Напомним, что Щебланов за свою тренерскую карьеру работал в минском «Динамо», «Юности» и чеховской «Звезде».
Шабанов занимался с вратарями в «Динамо-Молодечно», причем сам был играющим тренером.
Кудин долгое время работал в солигорском «Шахтере», а в прошлом году был одним из помощников Эдуарда Занковца в «Барысе».
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Тренером вратарей минского «Динамо» в новом сезоне могут стать Алексей Щебланов, Сергей Шабанов или Андрей Кудин.
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