КХЛ. Тренером вратарей минского «Динамо» могут стать Щебланов, Шабанов или Кудин

Тренером вратарей минского «Динамо» в новом сезоне могут стать Алексей Щебланов, Сергей Шабанов или Андрей Кудин.

Руководство столичного клуба в ближайшее время примет окончательное решение.

Напомним, что Щебланов за свою тренерскую карьеру работал в минском «Динамо», «Юности» и чеховской «Звезде».

Шабанов занимался с вратарями в «Динамо-Молодечно», причем сам был играющим тренером.

Кудин долгое время работал в солигорском «Шахтере», а в прошлом году был одним из помощников Эдуарда Занковца в «Барысе».