ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ. Тренером вратарей минского «Динамо» могут стать Щебланов, Шабанов или Кудин

06.07.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренером вратарей минского «Динамо» в новом сезоне могут стать Алексей Щебланов, Сергей Шабанов или Андрей Кудин.

Руководство столичного клуба в ближайшее время примет окончательное решение.

Напомним, что Щебланов за свою тренерскую карьеру работал в минском «Динамо», «Юности» и чеховской «Звезде».

Шабанов занимался с вратарями в «Динамо-Молодечно», причем сам был играющим тренером.

Кудин долгое время работал в солигорском «Шахтере», а в прошлом году был одним из помощников Эдуарда Занковца в «Барысе».

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренером вратарей минского «Динамо» в новом сезоне могут стать Алексей Щебланов, Сергей Шабанов или Андрей Кудин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Курнев стал руководителем программы молодежного футбола «Минска»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика