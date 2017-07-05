Беларусь не будет гнаться за Баку, организовывая Евргоигры

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Беларусь в ходе организации II Европейских игр не будет гнаться за Баку и сделает ставку на гостеприимство и душевность, заявил директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков проинспектировал ход реконструкции минского стадиона "Динамо"

В октябре прошлого года в Минске прошла Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов, на которой белорусская столица была выбрана местом проведения Евроигр . Первые Игры состоялись в Баку в 2015 году.

"Принимая решение о проведении вторых Европейских игр в Беларуси, президент отметил, что не будут гнаться за Баку, который принимал первые Европейские игры", — рассказал Катулин.

Население, по его словам, часто голосует против масштабных спортивных мероприятий, сознавая уровень расходов, которые они понесут, но белорусское руководство учло и это. Катулин заметил, что страна опирается на опыт проведения крупных соревнований, в том числе этапа Кубка мира по художественной гимнастике, Чемпионата мира по хоккею-2014 и другие.

Главным объектом Игр станет столичный стадион "Динамо", реконструкция которого должна завершиться к концу этого года. Олимпийская деревня — это студенческий городок, два спортсмена разделят одну комнату со всеми удобствами. Официальные лица разместятся в гостиницах "Хилтон", "Виктория" и "Президент-отеле".

Гарантируется упрощение таможенных процедур всем участникам в отношении спортивного, медицинского и другого оборудования. Спортсмены смогут въехать в Беларусь без визы. Также болельщики смогут посетить страну по билетам на Игры.