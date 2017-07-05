Американский центровой Кравиш перешел в «Цмокi-Мiнск»

Дэвид Кравиш провел 4 года в университете Калифорнии, выступая за местную студенческую команду в NCAA. После окончания учебы центровой начал профессиональную карьеру в Европе, подписавшись на год с финской «Нокиа». В предыдущем сезоне Кравиш выступал в чемпионате Польши, защищая цвета «Слупска». Дэвид провел 41 игру в польском первенстве, набирая в среднем 12.9 очка и 8.1 подбора за 26 минут.

Главный тренер клуба Александр Крутиков прокомментировал подписание Кравиша.

«Для нашей команды было важно найти молодого и единоличного центрового, способного прогрессировать и придать команде импульс в международных матчах. Дэвид сочетает в себе хорошие фундаментальные навыки центрового, способного усилить командную защиту. Надеюсь, он станет ценным приобретением и сможет проявить себя в нашей команде», – сказал Крутиков.