Вячеслав Глеб: «Я поверил в проект «Крумкачоў», когда приходил. К сожалению, чуда не случилось и то, чего мы все вместе хотели, не произошло»

Нападающий Вячеслав Глеб поблагодарил болельщиков «Крумкачоў».

– Время, проведенное в «Крумкачах», было хорошим. Я поверил в этот проект, когда приходил. К сожалению, чуда не случилось и то, чего мы все вместе хотели, не произошло. Но я очень тепло буду вспоминать наших болельщиков, которые всегда нас поддерживали, несмотря на то, что результата как такового не было. Они всегда будут в моем сердце.

Хочу пожелать всем удачи в дальнейшем. Надеюсь, все мечты, которые есть у руководителей и ребят, воплотятся в жизнь. Пожелаю им всего самого наилучшего. Спасибо за всё. Я всегда был искренним с нашими болельщиками и всегда отдавался игре. Так сложились обстоятельства, что я ухожу, но ухожу с высоко поднятой головой. Так что я скажу не «прощай», я скажу – «до свидания», – сказал Глеб.