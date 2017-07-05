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В основном раунде Кубка УЕФА «Столица» сыграет с «Кайратом», «Динамо» и «Пескарой»

06.07.2017 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов Кубка УЕФА. В этом году представлять Беларусь на евроарене будет «Столица». Более того, она примет одну из групп основного раунда.

С этого сезона решено изменить схему проведения отбора в «финал четырех». Основную стадию разбили на два пути — «А» и «В». В первом случае путевки в элитный раунд получат по три лучшие команды каждой из четырех групп, а во втором — лишь победители четырех квартетов. Кроме того, ни один топовый клуб отныне не имеет брони в элитном раунде.

Разделение связано с рейтингом не только команд, но и стран, взятым за последние три года. В период 2014-16 Беларусь представляли «Столица» и «Лидсельмаш» (дважды).

В результате жеребьевки «Столице» выпало соперничать с чемпионами России, Казахстана и вице-чемпионом Италии. Круговой турнир пройдет на домашней площадке минчан.

Основной раунд (10-15 октября). Путь «А»

Группа 1: Кайрат (Казахстан), Динамо (Россия), Пескара (Италия), Столица (Беларусь*).

Группа 2: Интер Мовистар (Испания), Дина (Россия), Брага (Португалия), Брезье (Словения*).

Группа 3: Спортинг (Португалия), Никарс (Латвия), Продэксим (Украина), Экономац (Сербия*).

Группа 4: Барселона (Испания), Эра-Пак (Чехия), Раба ЭТО (Венгрия), Лупаренсе (Италия*).

 
 
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В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов Кубка УЕФА.

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