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«Судува» – «Шахтер». Караджов сыграет в воротах солигорчан
06.07.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главные тренеры «Судувы» и «Шахтера» назвали стартовые составы на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы
Судува: Кардум, Абу-Бакр, Леймонас, Велюлис, Лаукжемис, Керла, Шврлюга, Янушаускас, Славицкас, Вербицкас, Янкаускас (к).
Запасные: Матузас, Исода, Алтипармаковски, Матулявичюс, Вежявичюс, Амирзян, Антанавичюс.
Шахтер: Караджов, Бурко, Янушкевич, Рыбак (к), Матвейчик, Багарич, Олехнович, Селява, Ковалев, Лисакович, Лаптев.
Запасные: Бушма, Садовский, Януш, Црепуля, Сойри, Позняк, Шибун.
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Главные тренеры «Судувы» и «Шахтера» назвали стартовые составы на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы Судува: Кардум, Абу-Бакр, Леймонас,...
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