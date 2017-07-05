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«Судува» – «Шахтер». Караджов сыграет в воротах солигорчан

06.07.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главные тренеры «Судувы» и «Шахтера» назвали стартовые составы на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы

Судува: Кардум, Абу-Бакр, Леймонас, Велюлис, Лаукжемис, Керла, Шврлюга, Янушаускас, Славицкас, Вербицкас, Янкаускас (к).

Запасные: Матузас, Исода, Алтипармаковски, Матулявичюс, Вежявичюс, Амирзян, Антанавичюс.

Шахтер: Караджов, Бурко, Янушкевич, Рыбак (к), Матвейчик, Багарич, Олехнович, Селява, Ковалев, Лисакович, Лаптев.

Запасные: Бушма, Садовский, Януш, Црепуля, Сойри, Позняк, Шибун.

 
 
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Главные тренеры «Судувы» и «Шахтера» назвали стартовые составы на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы Судува: Кардум, Абу-Бакр, Леймонас,...

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