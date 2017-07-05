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Милевский перешел в брестское «Динамо»

06.07.2017 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Украинский нападающий Артем Милевский подписал контракт с брестским «Динамо».

В прошлом сезоне Милевский выступал в составе российского «Тосно». Провел 17 матчей в ФНЛ, мячей не забил.

Ранее Милевский выступал в румынской «Конкордии», хорватских «Сплите» и «Хайдуке», турецком «Газиантепспоре», киевском «Динамо». В составе национальной сборной Украины Милевский провел 50 игр и забил 8 мячей, став четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года.

Подробная статистика 32-летнего нападающего здесь.

Милевский перешел в брестское «Динамо»

Фото: официальный сайт «Динамо-Брест»

 
 
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Украинский нападающий Артем Милевский подписал контракт с брестским «Динамо».

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