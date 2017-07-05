19-летний белорусский нападающий Прудников побывал на просмотре в «Зените»

19-летний белорусский нападающий Николай Прудников побывал на просмотре в питерском «Зените». Выпускник академии Чертаново сейчас занимается трудоустройством. Кроме «Зенита», имеет и другие варианты продолжения карьеры.

Родился Николай 1 января 1998 года в Шклове. После подписания контракта с могилевским «Днепром» стал привлекаться в юношескую сборную Беларуси, а в 2013-м отправился в академию Чертаново.

В 2015 году Прудников в составе юношеской (U-17) сборной России выступал на чемпионате мира в Чили, где его команда добралась до 1/8 финала. Зимой 2016-го форвард засветился на Мемориале Гранаткина, где россияне стали третьими. В прошлом сезоне Прудников лучшим бомбардиром зоны «Центр» (Д3), забив за «Чертаново» 12 мячей.