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«Гомель» объявил о переходе Руденка в брестское «Динамо»
06.07.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Гомель» и брестское «Динамо» заключили трансферный контракт о переходе Константина Руденка.
Сумма трансфера является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению, сообщает официальный сайт «Гомеля».
В нынешнем сезоне вратарь провел 11 матчей за «Гомель» и пропустил 8 мячей. Отметим, Руденок выступал в составе брестского «Динамо» в сезонах 2013-2014.
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«Гомель» и брестское «Динамо» заключили трансферный контракт о переходе Константина Руденка.
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