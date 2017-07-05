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«Гомель» объявил о переходе Руденка в брестское «Динамо»

06.07.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Гомель» и брестское «Динамо» заключили трансферный контракт о переходе Константина Руденка.

Сумма трансфера является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению, сообщает официальный сайт «Гомеля».

В нынешнем сезоне вратарь провел 11 матчей за «Гомель» и пропустил 8 мячей. Отметим, Руденок выступал в составе брестского «Динамо» в сезонах 2013-2014.

 
Теги: Гомель
 
 
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«Гомель» и брестское «Динамо» заключили трансферный контракт о переходе Константина Руденка.

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