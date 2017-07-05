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Offside.by: Нехайчик перейдет в «Динамо-Брест»
06.07.2017 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ближайшее время ряды «Динамо-Брест» пополнит белорусский полузащитник Павел Нехайчик, сообщает offside.by.
28-летний футболист сезон-2016/17 провел в «Оренбурге», в матчах за который отметился четырьмя результативными ударами и двумя голевыми передачами. В середине июня вместе с Максимом Бордачевым покинул команду, став неограниченно свободным агентом.
Павел Нехайчик также выступал за БАТЭ, «Динамо-Москва», «Томь».
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В ближайшее время ряды «Динамо-Брест» пополнит белорусский полузащитник Павел Нехайчик, сообщает offside.by.
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