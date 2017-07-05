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«Тур де Франс». 6-й этап. Киттель победил, Демар – 2-й, Кристофф – 4-й

06.07.2017 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Немецкий гонщик Quick-Step Floors Марсель Киттель выиграл шестой этап многодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс»

6-й этап

Везуль – Труа, Франция

216 км

Профиль/Карта

1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 5.05,34
2. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время
3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
4. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)
5. Насер Буанни (Франция, Cofidis)
6. Дилан Груневеген (Голландия, Lotto NL-Jumbo)...
20. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe)...
24. Ричи Порт (Австралия, BMC)...
26. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...
32. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...
39. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...
44. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
46. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)...
51. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)
52. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)...
56. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...
60. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
79. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)...
166. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 1,54

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 23.44,33
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,12
3. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,14
4. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,25
5. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,39
6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,43
7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,47
8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,52
9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,54
10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,01
11. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время...
15. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,33...
99. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 14,34

 
 
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Немецкий гонщик Quick-Step Floors Марсель Киттель выиграл шестой этап многодневки «Тур де Франс».

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