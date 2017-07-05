МИНСК, 6 июл — Sputnik. Белорусский велогонщик Василий Кириенко занял 166-е место на шестом этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс", сообщает Sputnik.

Шестой этап "Тур де Франс" протяженностью 216 километров прошел в четверг. Победу праздновал немец Марсель Киттель из команды Quick-Step Floors — 5 часов 5 минут 34 секунды. В одно время с победителем финишировали француз Арно Демар из FDJ и немец Андре Грайпель из Lotto Soudal, ставшие вторым и третьим соответственно. К слову, Для Киттеля эта победа стала второй на текущем "Тур де Франс" и 11-й на "Большой петле" в карьере.

Белорус Василий Кириенко проиграл лидеру почти две минуты и пришел к финишу 166-м.

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды Sky. Его партнер по команде британец Герайнт Томас занимает второе место, проигрывая 12 секунд. Кириенко, также выступающий за Sky, на 99-м месте (+ 14 минут 34 секунды).