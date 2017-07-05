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«Шахтер» 7-й раз в истории не прошел ни одного раунда в еврокубках
06.07.2017 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Шахтер» по сумме двух матчей проиграл литовской «Судуве» и не вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы (0:0, 1:2).
Всего «Шахтер» 13 раз принимал участие в квалификации еврокубков (учитывая Кубок Интертото), 4-й раз команда вылетела в первом квалификационном раунде.
Отметим, что в сезонах 2011/12, 2012/13 и 2013/14 клуб начинал выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда и вылетал после этой стадии.
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«Шахтер» по сумме двух матчей проиграл литовской «Судуве» и не вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы (0:0, 1:2).
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