Владимир Пинчук: «На данный момент, считаю, команда, которая выходила в высшую лигу, сильнее, чем нынешняя»

Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук рассказал о том, как команда планирует выбраться из зоны вылета.

— По итогам первого круга «Ислочь» располагается на предпоследнем месте с 12-очковым отставанием от спасительного 13-го места. Каково ваше видение ситуации?

— Конечно, команда была надломлена в прошлом сезоне. И перенастроить на новый лад коллектив было очень тяжело. Пришлось создавать на ходу практически новую команду. Исходя из этого, пока имеем то, что имеем. Мне кажется, что сейчас нам не хватает немного сыгранности, везения. В том году нам везло, в этом – не очень. Подходят болельщики, говорят, что в том году играли не так ярко, но выигрывали. В этом – уже наоборот. Нужного нам результата пока добиться не можем. Есть еще время, чтобы сделать какие-то выводы. В том числе и кадровые. Будем усиливать некоторые позиции, если получится.

На данный момент, считаю, команда, которая выходила в высшую лигу, сильнее, чем нынешняя. Потому что она была сыгранная. После того как в нашем клубе произошли всем известные события, пришлось все выстраивать по-новому. Основная проблема в том, что, говоря армейским языком, был нарушен строй. Когда солдаты идут, каждый знает, что надо делать, между ними есть взаимопонимание. Пока мы его наладили, сезон уже успел начаться и прошло определенное время. К тому же нас, как мне кажется, преследовало невезение. Можем забить первыми, но пропустить на последних минутах. Сложно это чем-то объяснить. Действенного лекарства пока найти не удалось.

— Насколько реально отыграть нынешнее отставание от «Минска»?

— Реально, конечно. Мы будем до последнего дыхания сражаться за место в элите. Думаю, шансы еще есть. Так или иначе, но впереди нас ждут 15 туров второго круга. Вдобавок нам предстоит еще один перенесенный матч первой половины чемпионата. Поэтому ставить крест на перспективах нашего клуба пока рано.

— То есть вы исходите из того, что 16 матчей – это 48 потенциальных очков?

— А почему нет? И практически, и теоретически у нас еще остаются шансы спасти ситуацию. Сражаться будем до последней капли крови. В прошлом сезоне мы проиграли 11 игр. Почему бы нам не повторить этот результат снова?

— Вы знаете, как можно исправить ситуацию?

— Банальный ответ: работать, терпеть и тренироваться. Может быть, в межсезонье кто-то новый придет. Абсолютно точно могу сказать, что мы будем просматривать игроков, вести переговоры.

— Вы упоминали о том, что отсутствует взаимопонимание. Только на поле или вне его?

— Исключительно на поле. Ведь у нас новый коллектив. Вне игрового времени в команде вполне себе здоровая атмосфера. Вопросов нет. Ребята выходят на каждый матч, как на последний бой. Да и в команде атмосфера очень хорошая, дружеская. Никто никому слова дурного не скажет, даже если что-то не получается. Нужно все наладить в игре, привести в порядок, чтобы ребята заиграли. Мы в высшую лигу выходили и побеждали там за счет того, что все были сыгранные, контакт был налажен и машина работала как часы. Потом произошел всем известный сбой, и она работать перестала. Теперь нам нужно все восстановить. Отступать нам уже некуда, положение не самое лучшее. Но впереди есть второй круг, поэтому будем верить в лучшее, – сказал Пинчук.